Ювентус согласовал продление контракта с основным центрбеком
Ювентус договорился о продлении контракта с основным центральным защитником Глейсоном Бремером.
Как сообщает Фабрицио Романо, 26-летний бразилец поставил свою подпись под новым долгосрочным соглашением, о чем в ближайшее время и будет объявлено официально.
По информации источника, это будет новый пятилетний контракт с повышением зарплаты. На данный момент Бремер получает в Турине 9,2 миллиона евро в год.
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Напомним, что Ювентус приобрел Глейсона Бремера у Торино летом 2022 года, заплатив за него 41 миллион евро. С того момента он сыграл за "старую синьору" в 60 матчах во всех турнирах, отметившись шестью голами и одной результативной передачей.
Ранее стало известно, что экс-вингер Ювентуса, ныне выступающий в МЛС, хочет вернуться в туринский клуб.
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