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Ювентус согласовал продление контракта с основным центрбеком

В ближайшее время "старая синьора" должна будет объявить о заключении нового соглашения.
Сегодня, 14:58
Глейсон Бремер / Getty Images
Глейсон Бремер / Getty Images

Ювентус договорился о продлении контракта с основным центральным защитником Глейсоном Бремером.

Как сообщает Фабрицио Романо, 26-летний бразилец поставил свою подпись под новым долгосрочным соглашением, о чем в ближайшее время и будет объявлено официально.

По информации источника, это будет новый пятилетний контракт с повышением зарплаты. На данный момент Бремер получает в Турине 9,2 миллиона евро в год.

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Напомним, что Ювентус приобрел Глейсона Бремера у Торино летом 2022 года, заплатив за него 41 миллион евро. С того момента он сыграл за "старую синьору" в 60 матчах во всех турнирах, отметившись шестью голами и одной результативной передачей.

Ранее стало известно, что экс-вингер Ювентуса, ныне выступающий в МЛС, хочет вернуться в туринский клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Серия А Глейсон Бремер

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