Цыганков вернулся к тренировкам в общей группе Жироны

Украинец, скорее всего, сможет принять участие в следующем матче.

Каталонская Жирона поделилась со своими фанатами снимками с последней тренировки, которые сигнализируют о хороших новостях для клуба.

На фотографиях с занятий был замечен Виктор Цыганков. Украинец пропускал последние матчи из-за травмы.

Также в общей группе тренировался Артем Довбик, у которого после последней игры было небольшое повреждение.

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Отметим, что следующий матч Жироны состоится уже в новом году, а именно 3 января коллектив Мичела сыграет с Атлетико.

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