Чемпион Италии заинтересовался полузащитником Шахтера

Дуэт из донецкой команды может оказаться в Неаполе.

Футболист Шахтера Георгий Судаков может перебраться в Наполи.

Как сообщил журналист Sport Italia Танкерди Палмери, итальянский клуб проявляет интерес к полузащитнику.

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Неаполитанский клуб внимательно следит за игроком, ведь хочет усилить среднюю линию после перехода Элифа Элмаза в Лейпциг.

Наполим рассматривает возможность подписания украинца зимой или летом.

В текущем сезоне Георгий провел 18 матчей за «горняков», в которых забил три гола и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что защитник Шахтера стал ключевой целью чемпиона Италии.

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