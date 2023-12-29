Чемпион Италии заинтересовался полузащитником Шахтера
Дуэт из донецкой команды может оказаться в Неаполе.
Футболист Шахтера Георгий Судаков может перебраться в Наполи.
Как сообщил журналист Sport Italia Танкерди Палмери, итальянский клуб проявляет интерес к полузащитнику.
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Неаполитанский клуб внимательно следит за игроком, ведь хочет усилить среднюю линию после перехода Элифа Элмаза в Лейпциг.
Наполим рассматривает возможность подписания украинца зимой или летом.
В текущем сезоне Георгий провел 18 матчей за «горняков», в которых забил три гола и сделал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что защитник Шахтера стал ключевой целью чемпиона Италии.
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