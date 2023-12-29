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Осимхен интересно отреагировал на свое детское фото в форме Челси и призыв перебраться в Лондон

Форвард будто бы и сам не против.
Сегодня, 19:40
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Виктор Осимхен любопытно отрегировал на призыв перебраться в Челси.

29 декабря нигерийскому нападающему исполнилось 25 лет, и он принимал поздравление от фанатов.

Пользователь Твиттера под ником O.G.B опубликовал фото детское фото Виктора в футболке Челси и подписал: "С день рождения Осимхен, пожалуйста приезжай и спаси Челси".

На что Виктор отрегировал несколькими эмодзи, которые можно истолковать, как то, что футболист и сам не прочь приосединиться к "синим".

Напомним, ранее сообщалось, что Артета хочет заполучить звезду Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Осимхен

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