Странное поведение: Бензема покинул Саудовскую Аравию по неизвестным причинам

Француз, вероятно, не выдержал критики в свой адрес.

Форвард Аль-Иттихада Карим Бензема внезапно покинул Саудовскую Аравию без конкретных объяснений.

По данным издания Al-Riyadiya, французский футболист пропустил тренировки клуба в четверг и пятницу, а также не будет участвовать в предстоящем матче против Аль-Таи.

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Кроме того, главный тренер команды Марсело Гальярдо не смог ответить на сегодняшней пресс-конференции на вопрос касаемо произошедшего.

Отметим, в текущем сезоне на счету 36-летнего француза девять голов и пять ассистов в 15 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

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