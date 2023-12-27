Бензема удалил аккаунт в Инстаграме
Француз, видимо, не выдерживает критики в свой адрес.
Нападающий Аль-Иттихада Карим Бензема удалил свой аккаунт из Инстаграма.
Причины данного решения французского футболиста неизвестны. Вероятно, игрок не выдержал критики в свой адрес от местных изданий.
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Отметим, на Инстаграм-аккаунт Карима было подписаны более 75 млн человек.
Ранее сообщалось, что Бензема подвергся критике за блеклые выступления в Саудовской Аравии.
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