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Бензема удалил аккаунт в Инстаграме

Француз, видимо, не выдерживает критики в свой адрес.
Сегодня, 16:22
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Нападающий Аль-Иттихада Карим Бензема удалил свой аккаунт из Инстаграма.

Причины данного решения французского футболиста неизвестны. Вероятно, игрок не выдержал критики в свой адрес от местных изданий.

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Отметим, на Инстаграм-аккаунт Карима было подписаны более 75 млн человек.

Ранее сообщалось, что Бензема подвергся критике за блеклые выступления в Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инстаграм Карим Бензема

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