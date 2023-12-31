Ливерпуль отозвал своего таланта из аренды

Ливерпуль вернул таланта, который им принадлежит, из аренды.

Как сообщает пресс-служба мерсисайдцев, Фабиу Карвалью, проведший первую часть сезона в РБ Лейпциг, с сегодняшнего дня будет находится в расположении клуба.

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Будущее португальца пока неизвестно. Возможно, для хавбека будут искать новую аренду, а возможно он начнет получать игровую практику в стане "красных".

Стоит отметить, что для "быков" Фабиу провел 15 матчей, но наиграл в сумме всего 360 минут, не отметившись результативными действиями.

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