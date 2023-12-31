Артета - о матче с Фулхэмом: Если это повторится, то мы не сможем быть там, где хотим

В рамках 20 тура АПЛ Арсенал в лондонском дерби уступил Фулхэму.

Испанский специалист Микель Артета подвел итоги поединка, заявив, что это был худший перформанс его подопечных в текущей кампании.

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"То, что произошло сегодня, не может повториться. Если это произойдет снова, то мы никогда не сможем быть там, где хотим.

Сегодня мы имели прекрасную возможность завершить год на первом месте. Мы должны найти баланс. Это мог быть лучший день, а также мог быть даже худший, поскольку мы проиграли, но мы должны смотреть на себя в зеркало, потому что сегодня была наша худшая игра в этом сезоне", - заявил рулевой "канониров".

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