Спалетти - о Суперлиге: Кто-то хочет навязать свою футбольную идею

Главный тренер сборной Италии Лучано Спалетти высказался об идее создания европейской Суперлиги.

Местный специалист считает, что люди будут выбирать традиционный футбол, пока он существует.

"Похоже, что только влиятельные люди могут писать правила. Кто-то хочет навязать свою футбольную идею.

Они не могут понять, что пока есть мяч и двое ворот, люди будут выбирать традиционный футбол, который они любят", - заявил Спалетти.

Напомним, ранее сообщалось, что клубы Серии А обяжут отказаться от участия в Суперлиге.

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