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Спалетти - о Суперлиге: Кто-то хочет навязать свою футбольную идею

Итальянский специалист является приверженцем традиционных взглядов.
Сегодня, 10:22
Лучано Спалетти / Getty Images
Лучано Спалетти / Getty Images

Главный тренер сборной Италии Лучано Спалетти высказался об идее создания европейской Суперлиги.

Местный специалист считает, что люди будут выбирать традиционный футбол, пока он существует.

"Похоже, что только влиятельные люди могут писать правила. Кто-то хочет навязать свою футбольную идею.

Они не могут понять, что пока есть мяч и двое ворот, люди будут выбирать традиционный футбол, который они любят", - заявил Спалетти.

Напомним, ранее сообщалось, что клубы Серии А обяжут отказаться от участия в Суперлиге.

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