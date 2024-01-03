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Фердинанд высказался об увольнении Руни из Бирмингема

Англичанин знал, что его другу будет сложно.
Сегодня, 17:25
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд отреагировал на увольнение Уэйна Руни из Бирмингема".

"Уровни стресса сильно различаются. Такие парни хотят делать карьеру в футболе, а это трудно. Одно из ключевых слов, которые Уэйн использовал в своем заявлении, – "время". У тренеров нет даже 13 недель, которых, по мнению Руни, недостаточно, чтобы оставить свой след в команде.

Мы все знаем, что Уэйн не глуп. Он ориентируется на результат, и если посмотреть на факты, то речь о 2 победах в 15 матчах. Команда шла 6-й, а теперь она на 20-м месте. Доля побед составляет всего 13%, и это поражает.

Я полагаю, учитывая те разговоры, в которых он участвовал за кулисами и когда приходил туда, у него была уверенность, что независимо от результатов у него будет время. А вышло не так, и я видел видеонарезки, на которых было заметно, что болельщики Бирмингема во время игр были недовольны, не были счастливы".

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"Я изначально предполагал – и я говорил с Уэйном по телефону, когда он получил работу – я говорил ему тогда, что это трудное время, чтобы прийти в клуб, – когда ожидания высоки, и у них все хорошо, когда им нравится тренер.

Кажется, у болельщиков были хорошие отношения с тренером. Этим футболистам, видимо, нравился тренер, и они играли за него. В девяти случаях из десяти новый тренер заменяет того, у кого дела идут плохо. А в этом случае ситуация  была иной, и Руни с самого начала был прижат к стене", – заявил Фердинанд в интервью FIVE.

Напомним, Руни провел во главе Бирмингема 15 матчей, победив всего в 2 из них. Еще 4 раза его подопечные сыграли вничью и 9 раз проиграли.

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