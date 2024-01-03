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Челси, вероятно, избежит наказания за нарушения ФФП

Другой клуб АПЛ находится под прицелом лиги.
Сегодня, 18:21
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

Вероятней всего, АПЛ не будет штрафовать Челси за нарушение ФФП, пишет Football London.

Английские клубы подали финансовые отчеты за сезон-2022/23. Теперь лига может выдвинуть обвинения в нарушениях ФФП до середины января.

Как пишет издание, Челси, вероятней всего, не будет наказан, зато другой клуб АПЛ может получить штраф.

Речь идет о Ноттингем Форесте, который, вероятно, превысил свой лимит трат в 61 млн фунтов.

Ранее также сообщалось, что английский клуб подписал игрока с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Ноттингем Форест

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