Челси, вероятно, избежит наказания за нарушения ФФП

Другой клуб АПЛ находится под прицелом лиги.

Вероятней всего, АПЛ не будет штрафовать Челси за нарушение ФФП, пишет Football London.

Английские клубы подали финансовые отчеты за сезон-2022/23. Теперь лига может выдвинуть обвинения в нарушениях ФФП до середины января.

Как пишет издание, Челси, вероятней всего, не будет наказан, зато другой клуб АПЛ может получить штраф.

Речь идет о Ноттингем Форесте, который, вероятно, превысил свой лимит трат в 61 млн фунтов.

Ранее также сообщалось, что английский клуб подписал игрока с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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