Звезда Тоттенхэма причудливым способом представил публике новую возлюбленную
Нападающий Тоттенхэма и сборной Бразилии Ришарлисон причудливым способом сообщил о своих новых отношениях.
Возлюбленной бразильского футболиста стала 20-летняя студентка Аманда Араухо, которая учится на юриста, а также занимается кроссфитом и играет в гандбол. Пара встречается уже несколько месяцев, но до этого не придавала огласке свой роман, пишет The Sun.
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Сейчас же Ришарлисон решил представить публике свою избранницу, сделав это весьма странным образом. Игрок Тоттенхэма разметил в TikTok видео, как курица сносит яйцо, из которого вылупляется он и его новая девушка.
Ролик при этом сопровождается песней со словами: "Я одинокая женщина и хочу быть счастлива только со своим любимым".
Отметим, что в нынешнем сезоне Ришарлисон провел за Тоттенхэм во всех турнирах 18 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес посетила его музей на Мадейре.
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