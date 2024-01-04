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Звезда Тоттенхэма причудливым способом представил публике новую возлюбленную

Ришарлисон опубликовал странное видео, сообщив о романе.
Сегодня, 14:35
Ришарлисон / Getty Images
Ришарлисон / Getty Images

Нападающий Тоттенхэма и сборной Бразилии Ришарлисон причудливым способом сообщил о своих новых отношениях.

Возлюбленной бразильского футболиста стала 20-летняя студентка Аманда Араухо, которая учится на юриста, а также занимается кроссфитом и играет в гандбол. Пара встречается уже несколько месяцев, но до этого не придавала огласке свой роман, пишет The Sun.

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Сейчас же Ришарлисон решил представить публике свою избранницу, сделав это весьма странным образом. Игрок Тоттенхэма разметил в TikTok видео, как курица сносит яйцо, из которого вылупляется он и его новая девушка.

Ролик при этом сопровождается песней со словами: "Я одинокая женщина и хочу быть счастлива только со своим любимым".

Отметим, что в нынешнем сезоне Ришарлисон провел за Тоттенхэм во всех турнирах 18 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес посетила его музей на Мадейре.

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