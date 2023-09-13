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Форвард сборной Бразилии собрался обратиться к психологу

Ришарлисон хочет разобраться с ментальными проблемами.
Сегодня, 13:20
Ришарлисон / Getty Images
Ришарлисон / Getty Images

Нападающий сборной Бразилии и Тоттенхэма Ришарлисон поделился тем, как он собирается выйти из черной полосы, наступившей в его карьере.

По словам Ришарлисона, после возвращения из стана "селесао" он обратится к услугам психолога. 

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"На этой неделе я собираюсь вернуться в Лондон и обратиться к психологу, чтобы поработать над своим разумом.

Это все для того, чтобы вернуться сильнее, все для того, чтобы провести хорошую серию матчей за Тоттенхэм.

На этой неделе я собираюсь сесть и поговорить", - заявил Ришарлисон.

Отметим, что в последнем матче сборной Бразилии форвард забил два мяча, но оба были отменены. 

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