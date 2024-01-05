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Тренер Валенсии оценил вступления Яремчука

Украинец заслужил на похвалу от наставника.
Сегодня, 17:25
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Главный тренер Валенсии Рубен Бараха высказался об игре форварда Романа Яремчука.

"Я стараюсь сделать так, чтобы игроки никогда не теряли ощущения, что могут войти в игру в любой момент. В сезоне у игроков бывают разные моменты, и всегда нужно пытаться быть рядом с ними, особенно в те дни, когда они не играют".

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"Выход из кризиса – это всегда их награда. Вы можете поддержать, но они сами должны бороться с этой ситуацией. Это касается Сержи Каноса, стартовавшего в двух-трех играх Уго Гильямона и Романа Яремчука – мы уже видели его хорошую версию. Это их заслуга. Я просто пытаюсь сделать так, чтобы они не отстранились от команды", – заявил Бараха в интервью SUPER Deporte.

В текущем сезоне на счету Яремчука один гол в 13-ти матчах Ла Лиги. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Роман Яремчук

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