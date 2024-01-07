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Жиру установил очередное личное достижение

Француз забивает 10+ голов за сезон 14 лет подряд.
Сегодня, 15:01
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images

В рамках 19-го тура чемпионата Италии Эмполи без Виктора Коваленко, получившего травму, принимает Милан.

Одним из голов в данном матче отметился Оливье Жиру, для которого это взятие ворот стало десятым в текущем сезоне во всех турнирах.

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Таким образом, Жиру оформляет 10+ голов уже 14 сезонов подряд, а также забивал 10+ мячей в каждой кампании, где он играл в элитном дивизионе страны.

Ни один из действующих игроков топ-5 чемпионатов Европы не показывает такую же стабильную результативность.

Отметим, что на момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет - 0:2 в пользу Милана, помимо Жиру забивал Рубен Лофтус-Чик.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан италия Серия А Оливье Жиру

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