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Куртуа возобновил тренировки после тяжелой травмы

Первый номер вратарской иерархии Реала начал работать по индивидуальной программе.
Сегодня, 18:56
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Основной голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа возобновил тренировки после разрыва крестообразной связки колена.

31-летний бельгийский вратарь вернулся на поле и приступил к работе по индивидуальной программе.

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"Энергию, которая исходит от того, что вы надеваете бутсы и выходите на газон, невозможно описать", - написал Куртуа в сети X и выложил видео своей тренировки.

Напомним, что Куртуа получил разрыв крестообразной связки колена в августе 2023 года, из-за чего не провел ни одного матча в этом сезоне. Реал был вынужден арендовать у Челси голкипера Кепу Аррисабалагу, который в текущей кампании конкурировал за место в воротах команды с Андреем Луниным.

Ранее Куртуа сообщил, что из-за травмы не сыграет за сборную Бельгии на Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Реал Мадрид

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