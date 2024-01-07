Куртуа возобновил тренировки после тяжелой травмы

Основной голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа возобновил тренировки после разрыва крестообразной связки колена.

31-летний бельгийский вратарь вернулся на поле и приступил к работе по индивидуальной программе.

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"Энергию, которая исходит от того, что вы надеваете бутсы и выходите на газон, невозможно описать", - написал Куртуа в сети X и выложил видео своей тренировки.

La energía que da ponerse las botas y pisar el césped no se puede describir! 😍 #HalaMadrid pic.twitter.com/aFdKe8NfIK — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) January 6, 2024

Напомним, что Куртуа получил разрыв крестообразной связки колена в августе 2023 года, из-за чего не провел ни одного матча в этом сезоне. Реал был вынужден арендовать у Челси голкипера Кепу Аррисабалагу, который в текущей кампании конкурировал за место в воротах команды с Андреем Луниным.

Ранее Куртуа сообщил, что из-за травмы не сыграет за сборную Бельгии на Евро-2024.

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