Комичное зрелище: потенциальный новичок Барселоны проиграл гибриду тигра и льва в перетягивании каната
Бывший полузащитрник Манчестер Юнайтед и Ноттингем Форест Джесси Лингард находится в статусе свободного агента с лета прошлого года.
31-летний англичанин продолжает поддерживать свою форму в тренажерном зале, за что был сильно раскритиковал легендой Манчестер Юнайтед Полом Скоулзом.
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Сейчас британец принял участие в экзотическом развлечении – перетягивании каната с лигром, редким гибридом льва и тигра. Джесси постарался выиграть соревнование, но у него ничего не вышло.
Всего в мире существует всего около 100 особей лигра.
Напомним, что недавно подписать контракт с Лингардом предложили Барселоне.
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