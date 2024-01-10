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Комичное зрелище: потенциальный новичок Барселоны проиграл гибриду тигра и льва в перетягивании каната

Лингард не спешит возвращаться в футбол.
Сегодня, 15:30
Джесси Лингард / Getty Images
Джесси Лингард / Getty Images

Бывший полузащитрник Манчестер Юнайтед и Ноттингем Форест Джесси Лингард находится в статусе свободного агента с лета прошлого года.

31-летний англичанин продолжает поддерживать свою форму в тренажерном зале, за что был сильно раскритиковал легендой Манчестер Юнайтед Полом Скоулзом.

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Сейчас британец принял участие в экзотическом развлечении – перетягивании каната с лигром, редким гибридом льва и тигра. Джесси постарался выиграть соревнование, но у него ничего не вышло.

Всего в мире существует всего около 100 особей лигра.

Напомним, что недавно подписать контракт с Лингардом предложили Барселоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джесси Лингард

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