Каррагер объяснил, почему не стоит доверять трансферы тренерам

Он вспомнил историю, как Ливерпуль мог подписать другого игрока, вместо Салаха.

Джейми Каррагер привел занятный пример, почему не стоит доверять трансферы клуба главному тренеру.

Экс-игрок Ливерпуля рассказал, что в то трансферное окно, когда клуб купил Салаха, Юрген Клопп хотел пригласить Юлиана Брандта.

Однако клуб уже давно следил за египтянином и решил не слушать мнение немецкого специалиста, а довериться выбору скаутов.

"Он хотел подписать Юлиана Брандта, а не его. Ливерпуль пытался подписать Салаха до того, как он перешел в Челси, но затем Салах перешел в Рому, и в кулуарах Ливерпуля настаивали на том, что этого игрока необходимо подписать. Вы видите, чего достиг Мохамед Салах, но все легко могло пойти по-другому.

Я действительно уверен, что идея о том, что всех игроков должны подписывать тренеры, неверна. Но тренер не должен давить на игрока.

Я не считаю, что тренеру нужно предоставить возможность делать все, что захочется. Посмотрите на Манчестер Юнайтед – это вызывает беспокойство, складывается ощущение, что Эрик тен Хаг просто подписал всех игроков, которых знает", – приводит слова Каррагера Daily Mail.

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