iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Каррагер объяснил, почему не стоит доверять трансферы тренерам

Он вспомнил историю, как Ливерпуль мог подписать другого игрока, вместо Салаха.
Сегодня, 17:36
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Джейми Каррагер привел занятный пример, почему не стоит доверять трансферы клуба главному тренеру.

Экс-игрок Ливерпуля рассказал, что в то трансферное окно, когда клуб купил Салаха, Юрген Клопп хотел пригласить Юлиана Брандта.

Однако клуб уже давно следил за египтянином и решил не слушать мнение немецкого специалиста, а довериться выбору скаутов. 

"Он хотел подписать Юлиана Брандта, а не его. Ливерпуль пытался подписать Салаха до того, как он перешел в Челси, но затем Салах перешел в Рому, и в кулуарах Ливерпуля настаивали на том, что этого игрока необходимо подписать. Вы видите, чего достиг Мохамед Салах, но все легко могло пойти по-другому.

Я действительно уверен, что идея о том, что всех игроков должны подписывать тренеры, неверна. Но тренер не должен давить на игрока.

Я не считаю, что тренеру нужно предоставить возможность делать все, что захочется. Посмотрите на Манчестер Юнайтед – это вызывает беспокойство, складывается ощущение, что Эрик тен Хаг просто подписал всех игроков, которых знает", – приводит слова Каррагера Daily Mail.

Ранее также Санчо оценил свой переход в Боруссию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Джейми Каррагер

Статьи по теме

Клопп оценил прогресс Нуньеса в этом сезоне Клопп оценил прогресс Нуньеса в этом сезоне
Ливерпуль добыл волевую победу над Фулхэмом Ливерпуль добыл волевую победу над Фулхэмом
Ливерпуль потерял на несколько недель одного из ключевых игроков Ливерпуль потерял на несколько недель одного из ключевых игроков
Ливерпуль в концовке матча выбил Арсенал из розыгрыша кубка Англии Ливерпуль в концовке матча выбил Арсенал из розыгрыша кубка Англии
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании
Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Формула 119:26
Бакстон - о Штайнере: Не помню столь сильной эмоциональной связи фанатов с руководителем команды
Европа19:19
Лидер Ромы получил очередную травму
Бокс18:57
Бывший чемпион UFC верит, что Нганну сможет навязать Джошуа борьбу в очном поединке
Европа18:49
Оба манчестерских клуба следят за талантом из Копенгагена
Европа18:22
Джорджина похвасталась очередным видео из спортзала
Формула 118:16
Джин Хаас: Мне больше не интересно десятое место
Другие17:52
Как экономить трафик и заряд, играя в приложениях FAVBET
Европа17:50
Клопп оценил прогресс Нуньеса в этом сезоне
Европа17:36
Каррагер объяснил, почему не стоит доверять трансферы тренерам
Европа17:24
В Барселоне определились с неприкосновенными игроками
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK