Яремчук пропустит следующий тур Ла Лиги из-за болезни

Роман не смог восстановиться к игре против Кадиса.

Украинский нападающий Роман Яремчук не сможет помочь своей команде в матче против Кадиса в рамках Ла Лиги.

Наставник Валенсии Рубен Бараха сообщил, что Яремчук не сыграет в завтрашнем поединке из-за плохого самочувствия.

"Роман завтра не будет доступен. У него температура, поэтому он не попадет в заявку. Мы думали, что болезнь пройдет легче", заявил испанский специалист.

Напомним, матч Кадис - Валенсия состоится завтра, 14 января, в 17:15 по Киеву. Перед данным поединком, в 15:00 по киевскому времени, свою игру проведет Жирона Виктора Цыганкова и Артема Довбика, которая встретится с аутсайдером в лице Альмерии.

Ранее сообщалось, что Цыганков, пропустивший последние матчи, смог восстановиться к противостоянию против Альмерии.

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