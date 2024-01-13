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Бавария все еще не начала переговоры с Киммихом о продлении контракта

При этом игрок надеется, что клуб все же исправит эту ситуацию и они обсудят новую сделку.
Сегодня, 19:36
Джошуа Киммих / Getty Images
Джошуа Киммих / Getty Images

Бавария до сих пор не начала переговоры с Джошуа Киммихом о заключении нового контракта.

С таким заявлением выступил сам 28-летний немец, который ожидает, что руководство мюнхенского клуба решит продлить с ним сотрудничество. Действующий контракт футболиста с "ротен" рассчитан до лета 2025 года.

"В целом, у меня контракт до 2025 года. В конце концов, обе стороны подписали контракт. Я не знаю, как думает клуб. Я лишь верю, что в какой-то момент мы сядем за стол переговоров, что клуб свяжется со мной", - цитирует Киммиха журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

По информации источника, Кимммих также не исключает вариант, при котором он все же покинет Баварию, но при определенных условиях.

Стоит отметить, что Джошуа Киммих до сих пор не имеет агента, хотя в декабре 2023 года была информация, что игрок хочет впервые в карьере нанять личного представителя.

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Напомним, что Бавария в первом матче в 2024 года разгромила Хоффенхайм со счетом 3:0, что позволило команде Томаса Тухеля продолжить погоню за Бейкером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен джошуа киммих

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