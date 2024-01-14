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Экс-игрок Челси рассказал, в чем Де Брюйне лучше Месси

Бельгиец превосходит Лео с точки зрения навыков плеймейкера.
Сегодня, 12:53
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

Бывший игрок Челси Франк Лебеф сравнил между собой хавбека Манчестер Сити Кевина Де Брюйне и нападающего Интер Майами Лионеля Месси.

"Я бы сказал, что де Брюйне даже лучше Месси с точки зрения видения игры.

Да, Месси мог сделать что-то особенное, но я никогда не видел, чтобы он отдавал кому-то дальние передачи верхом на 30 ярдов. Месси, скорее, чувствовал себя отлично в районе штрафной. Там он мог показать что-то особенное. Де Брюйне определенно лучший для меня".

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"Два игрока из разных поколений могли делать передачи, подобные тем, что раздает де Брюйне. Это Мишель Платини и Гленн Ходдл. Я видел их игру, а против Ходдла играл, когда он был в Монако. Этот парень был просто невероятен. Сколько всего он умел! С точки зрения техники, видения поля, умения заметить то, что не увидит обычный человек.

Думаю, Ходдл и, конечно, Платини были примерно так же хороши, как де Брюйне", – сказал Лебеф в интервью ESPN FC.

В текущем сезоне на счету бельгийца один гол и один ассист в двух матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Кевин Де Брюйне

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