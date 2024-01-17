Защитник Ман Сити: Де Брюйне для меня на одном уровне с Месси и Роналду

Футболист Манчестер Сити Кайл Уокер рассказал о том, каково ему играть с таким футболистом, как Кевин де Брюйне.

Английский защитник отметил, что бельгиец из тех футболистов, которые могут дать команде "второе дыхание", появившись на поле и для него он не хуже Лео Месси и Криштиану Роналду.

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"Я думаю, что есть только некоторые игроки, такие как Месси и Роналду, о которых можно сказать, что они находятся в одном ряду с Кевином - для меня Кевин входит в этот ряд.

Когда он вышел на поле против Ньюкасла, мы почувствовали этот толчок, почувствовали эту энергию и волнение. Он дает нам заряд бодрости, и Кевин проявляет себя с лучшей стороны, когда он на мяче и делает такие передачи, о которых вы даже не догадываетесь", - цитирует слова Уокера издание GOAL.

Отметим, что в поединке против Ньюкасла де Брюйне вышел по ходу второго тайма и сделал гол+ассист, которые помогли Ман Сити вырвать победу над "сороками".

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