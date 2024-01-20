Рома - Верона 2:1: обзор матча и результат игры 20.01.2024

В субботу, 20 января, в рамках 21-го тура Серии А Рома принимала Верону. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Уже в первом тайме римляне все вопросы в данной игре. Сначала отличился голом Ромелу Лукаку, а немного позднее Лоренцо Пеллегрини удвоил преимущество своей команды.

Во второй половине игры гости смогли отыграть один мяч, однако на общую картину это не повлияло, ввиду чего "волки" добыли победу.

Отметим, данный триумф стал для Ромы первым с момента увольнения Жозе Моуринью из клуба. Сейчас команду возглавляет Даниэле Де Росси.

Статистика матча Рома - Верона 21-го тура Серии А

Рома - Верона 2:1

Голы: Лукаку, 19, Пеллегрини, 25 - Фолоруншо, 76

Ожидаемые голы (xG): 0.90 - 0.99

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 9 - 12

Удары в створ: 2 - 3

Фолы: 13 - 12

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!