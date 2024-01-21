Вратарь Милана назвал болельщиков Удинезе и клуб сообщниками расизма

Майк Меняьн выпустил большой пост после вчерашнего расистского скандала в матче с Удинезе.

Напомним, на 33-й минуте кипер Милана подошел к судье и попросил остановить матч из-за расистских оскорблений со стороны фанатов Удинезе.

Судья выслушал доводы вратаря и приостановил игру. Меняьн ушел с поля, однако вскоре партнеры убедили его продолжить игру.

Источник: Getty Images

Вратарь заявил, что болельщики, которые все слышали не вмешались, стали сообщниками, Удинезе, который не ореагировал на ситуацию - тоже, как и властные структуры, если не примут надлжеащих действий.

"Атакован был не игрок. А человек. Отец семьи. Такое случилось со мной не впервые. И я не первый, с кем это происходит. Мы выпускали пресс-релизы, устраивали рекламные кампании, вводили правила, но ничего не изменилось.

Сегодня взять на себя ответственность должна вся система:

– Те, кто устраивают эти акты, потому что действовать в группе, в анонимности трибуны легко.

– Зрители, которые были на трибунах, все видели и слышали, но предпочли промолчать. Вы сообщники.

– Клуб Удинезе, который говорил лишь о том, что игра прервалась, так, словно ничего не произошло. Вы сообщники.

– Власти и прокурор, если вы ничего не сделаете, учитывая все, что происходит, то вы тоже станете сообщниками.

Я уже говорил об этом, но повторю, если необходимо: я не жертва. И также я хотел бы поблагодарить мой клуб Милан, моих партнеров по команде, судью и игроков Удинезе, а также всех, кто направил мне сообщения, позвонил и поддержал лично и публично. Не могу ответить всем, но я вижу вас. Мы вместе".

Напомним, что "россонери" удалось вырвать победу на последних минутах матча.

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