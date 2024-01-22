Хэт-трик Довбика - в топ-5 самых быстрых в Ла Лиге в 21 веке
В рамках 21-го тура чемпионата Испании Жирона уверенно разгромила Севилью со счетом 5:1.
Украинец Артем Довбик отметился в этом матче хэт-триком всего за 6 минут 32 секунды, что является пятым самым быстрым хэт-триком в Ла Лиге в 21 веке и восьмым за всю историю чемпионата Испании.
Самый маленький интервал между тремя забитыми мячами за всю историю был у Бебето (4 минуты), а в 21 веке три мяча быстрее всех забил Кевин Гамейро (4 минуты 43 секунды).
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Топ-5 самых быстрых хэт-триков в Ла Лиге в 21 веке
- Кевин Гамейро (Атлетико) - 4 минуты 43 секунды
- Давид Вилья (Валенсия) - 4 минуты 46 секунд
- Луис Суарес (Альмерия) - 5 минут 24 секунды
- Карим Бензема (Реал) - 6 минут 30 секунд
- Артем Довбик (Жирона) - 6 минут 32 секунд
Напомним, ранее сообщалось, что Довбик опередил Шевченко, став автором самого быстрого хэт-трика в топ-5 чемпионатах среди украинцев.
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