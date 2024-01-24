Бензема опроверг слухи о желании покинуть Аль-Иттихад

Француз высмеял всю ложь в СМИ.

Нападающий Аль-Иттихада Карим Бензема опроверг информацию о желании покинуть клуб.

"Это абсолютная неправда. СМИ уже не знают, что придумать. Чем больше, тем лучше", – приводит слова француза издание L’Équipe du Soir.

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Напомним, ранее в СМИ попала информация о том, что Бензема чувствует давление и не может показать свой уровень в команде. Также он конфликтует с тренером Марсело Гальярдо.

Француз провел встречу с руководством клубом, однако договориться они не сумели.

В нынешнем сезоне Бензема забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.

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