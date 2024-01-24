Бензема опроверг слухи о желании покинуть Аль-Иттихад
Француз высмеял всю ложь в СМИ.
Нападающий Аль-Иттихада Карим Бензема опроверг информацию о желании покинуть клуб.
"Это абсолютная неправда. СМИ уже не знают, что придумать. Чем больше, тем лучше", – приводит слова француза издание L’Équipe du Soir.
Читай также: Бензема может вернуться в родной клуб
Напомним, ранее в СМИ попала информация о том, что Бензема чувствует давление и не может показать свой уровень в команде. Также он конфликтует с тренером Марсело Гальярдо.
Француз провел встречу с руководством клубом, однако договориться они не сумели.
В нынешнем сезоне Бензема забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!