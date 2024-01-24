Сезар: Винисиус - источник гордости для Бразилии

Представитель местного футбола в восторге от юного дарования.

Бывший защитник Реала Жулио Сезар высказался о вингере клуба Винисиусе Жуниоре.

"Винисиус – источник гордости для нашей страны".

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"Поражает, что, учитывая глобализацию, случаются инциденты, подобные тому, что происходит с ним. Он поднял знамя борьбы против расизма", – заявил Сезар в интервью Marca.

В текущем сезоне не счету Винисиуса пять голов и один ассист в 12-ти матчах Ла Лиги.

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