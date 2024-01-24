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Саудовский клуб может помочь Ньюкаслу решить их проблемы с финансами

Аль-Шабаб готов купить Мигеля Альмирона.
Сегодня, 22:57
Мигель Альмирон / Getty Images
Мигель Альмирон / Getty Images

Саудовский Аль-Шабаб может помочь Ньюкаслу в их непростой финансовой ситуации, пишет teamtalk.

Саудовский клуб готов купить Мигеля Альмирона за солидные 30 млн евро. Эти деньги могут позволить Ньюкаслу вздохнуть свободней и даже продумать о трансферах.

Однако в этой ситуации есть целый ряд проблем. Во-первых, сам Альмирон не уверен, что хочет уходить из клуба, да и Саудовская Аравия в последнее время стала менее привлекательным вариантом.

Во-вторых, пока клубы обсудили все, скажем так, неофициально, а потому ситуация не продвинется, пока Аль-Шабаб не сделает официальное предложение.

И в-третьих, руководство клуба довольно спокойно смотрит на ситуацию. В случае, если Альмирон решит остаться, на него никто не будет давить.

Ранее также сообщалось, что Мбаппе определился со своим будущим.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл

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