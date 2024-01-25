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Руководство Галатасарая прокомментировало интерес Баварии к их лидеру

Турецкий гранд не отпустит Сашу Бойи не на своих условиях.
Сегодня, 22:30
Саша Бойи / Getty Images
Саша Бойи / Getty Images

Заместитель главы правления Галатасарая Ерден Тимур прокомментировал интерес мюнхенской Баварии к защитнику "львов" Саши Бойи.

По словам Ердена, француз не уйдет из клуба, если немецкий топ-клуб не удовлетворит их условия.

"Мы не продадим Бойи за сумму, которая называлась в СМИ", - сказал функционер.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария сделала первое предложение по французскому футболисту турецкого гранда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария галатасарай Саша Бойи

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