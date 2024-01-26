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Тоттенхэм воспользуется своим "лавочником", чтобы подписать форварда Брайтона

"Шпоры" намерены усилить позиции по трансферу Эвана Фергюсона.
Сегодня, 16:55
Брайан Хиль / Getty Images
Брайан Хиль / Getty Images

Тоттенхэм нашел рычаг, который может помочь им подписать Эвана Фергюсона, пишет teamtalk.

Молодой ирландец довольно быстро стал одним из самых перспективных молодых нападающих, за которым уже выстроилась длинная очередь.

Тоттенхэм также хотел бы подписать Фергюсона, который во многом напоминает Кейна, даже несмотря на то, что Ришарлисон набрал форму. Однако ценник, безусловно, кусается.

Однако в этом вопросе неожиданно может помочь Брайан Хиль, который не входит в планы Постекоглу. Испанец интересен Брайтону, и Тоттенхэм попробует этим воспользоваться.

В идеале "шпоры" хотели бы провернуть обмен Хиля на Фергюсона с доплатой, однако, как минимум зимой, это вряд ли получится. Клуб может отправить Брайана "чайкам" в аренду, чтобы иметь более сильные позиции во время торгов летом.

Ранее также сообщалось, что Юрген Клопп выступил с сенсационным заявлением

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