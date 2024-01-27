Хави: У нас молодая команда, ей нужно набивать такие шишки

Главный тренер Барселоны объяснил причины поражения своей команды от Вильярреала.

Напомним, в рамках 22-го тура Ла Лиги каталонцы неожиданно уступили "желтой субмарине".

Хави заявил, что у него молодая команда, которой не хватает зрелости, потому им нужны подобные поражения, чтобы учиться и совершенствоваться.

"Когда видишь, как Куэнка останавливает Ямаля... Именно такого нам и не хватает. Не хватает зрелости в плане борьбы, и это дает о себе знать.

В нормальной ситуации мы повели бы 4:2 – но почему мы даем сопернику шанс? Все было в наших руках – и выскользнуло.

У нас молодая команда, ей нужно набивать такие шишки. После такого становишься только лучше. Это молодая команда, которой не хватает зрелости при работе с мячом и без мяча. Надо понимать, что делать в таких ситуациях, и учиться.

Сегодня я по-настоящему рассержен. Это тяжелый удар. Я видел, что поражение ощутимо задело игроков, нужно их приободрить", – приводит слова специалиста Marca.

Ранее также сообщалось, что Хави установил клубный антирекорд.

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