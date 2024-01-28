Бавария объявила о покупке французского защитника

Мюнхенская Бавария таки добилась на трансферном рынке того, чего хотела.

Как сообщает пресс-служба "красных", французский защитник Саша Бойи официально стал игроком коллектива Томаса Тухеля. Сумма трансфера составила 30 млн евро + 5 млн евро бонусами.

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Контракт с 23-летним футболистом подписан до лета 2028 года. Зарплата Саши составит 3 млн евро в год.

Также стоит отметить, что в рамках сделки Бавария согласилась на проведение двух товарищеских матчей с Галатасараем, где ранее играл Бойи. Точная их дата пока остается неизвестной.

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