Лидер Ньюкасла выступил с заявлением касаемо своего будущего

Защитник Ньюкасла Киран Триппьер высказался касаемо своего будущего.

"В последнее время обо мне ходило много слухов, но всегда был предан клубу, как и с тех пор, как впервые подписал контракт. Нет другого места, где я хотел бы оказаться".

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"Всегда был предан клубу, они многое сделали для меня – хочу отплатить им тем же. Я здесь счастлив. Нет, я не беспокоился. Я – профессионал, имею опыт, пытаюсь блокировать весь шум вокруг", – сказал Триппьер в интервью ВВС.

В текущем сезоне на счету англичанина семь ассистов в 19-ти матчах АПЛ.

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