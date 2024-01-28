Лидер Ньюкасла выступил с заявлением касаемо своего будущего
Триппьер четко объяснил свою позицию.
Защитник Ньюкасла Киран Триппьер высказался касаемо своего будущего.
"В последнее время обо мне ходило много слухов, но всегда был предан клубу, как и с тех пор, как впервые подписал контракт. Нет другого места, где я хотел бы оказаться".
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"Всегда был предан клубу, они многое сделали для меня – хочу отплатить им тем же. Я здесь счастлив. Нет, я не беспокоился. Я – профессионал, имею опыт, пытаюсь блокировать весь шум вокруг", – сказал Триппьер в интервью ВВС.
В текущем сезоне на счету англичанина семь ассистов в 19-ти матчах АПЛ.
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