Экс-игрок Арсенала может перейти в Атлетико

Мадридский Атлетико намерен усилить глубину линии защиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, столичный клуб интересуется центрбэком Валенсии Габриэлем Паулистой. Бразилец намерен покинуть стан "летучих мышей" и его готовы отпустить. Стороны ведут переговоры между собой.

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Также "матрасники" рассматривают вариант подписания Трево Чалоба, который не получает игровой практики в Челси, но за него требуют слишком высокую сумму.

Отметим, что помимо Валенсии 33-летний Паулиста успел поиграть за бразильскую Виторию, Вильярреал и Арсенал.

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