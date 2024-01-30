iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-игрок Арсенала может перейти в Атлетико

Габриэль Паулиста вошел в сферу интересов мадридцев.
Сегодня, 15:59
Габриэль Паулиста / Getty Images
Габриэль Паулиста / Getty Images

Мадридский Атлетико намерен усилить глубину линии защиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, столичный клуб интересуется центрбэком Валенсии Габриэлем Паулистой. Бразилец намерен покинуть стан "летучих мышей" и его готовы отпустить. Стороны ведут переговоры между собой.

Читай также: Защитник Атлетико продолжит карьеру в Турции

Также "матрасники" рассматривают вариант подписания Трево Чалоба, который не получает игровой практики в Челси, но за него требуют слишком высокую сумму.

Отметим, что помимо Валенсии 33-летний Паулиста успел поиграть за бразильскую Виторию, Вильярреал и Арсенал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико валенсия

Статьи по теме

Трансфер футболиста сборной Италии в Атлетико сорвался Трансфер футболиста сборной Италии в Атлетико сорвался
Атлетико легко разобрался с Валенсией Яремчука на своем поле Атлетико легко разобрался с Валенсией Яремчука на своем поле
Челси и ряд европейских топ-клубов заинтересованы в услугах форварда Лилля Челси и ряд европейских топ-клубов заинтересованы в услугах форварда Лилля
Атлетико подпишет форварда сборной Италии Атлетико подпишет форварда сборной Италии
Помочь журналистам

Видео

Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси
Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Украина17:55
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина17:47
Динамо одержало уверенную победу над командой из Узбекистана
Украина17:30
Трансферы УПЛ: Заря распрощалась с бразильцем, Колос арендовал игрока Шахтера
Европа17:22
Стало известно, когда Холанд сможет вновь сыграть за Ман Сити
Бокс17:12
"Он лучший": Спарринг-партнер Усика предсказал исход боя с Фьюри
Европа17:04
"Выходные с семьей": Жена Судакова поделилась фото с отдыха в ОАЭ
Европа16:42
Барселона потеряла Феликса на неопределенный срок
Европа16:36
Гвардиола: Давление, которое вы испытываете в Барселоне не сравнится ни с чем
Европа16:05
Кубок Азии: Узбекистан вышел в четвертьфинал, Саудовская Аравия сыграет с Южной Кореей
Европа15:59
Экс-игрок Арсенала может перейти в Атлетико
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK