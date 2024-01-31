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Тоттенхэм - Брентфорд: обзор матча и исход игры 31.01.2024

Лондонское дерби закончилось в пользу "шпора".
Вчера, 23:37
Ярмолюк против Ришарлисона / Getty Images
Ярмолюк против Ришарлисона / Getty Images

В 22-м туре английской Премьер-лиги Тоттенхэм дома принимал Брентфорд.

На старте матча гости выглядели лучше и забили дважды, хотя первый мяч после просмотра VAR был отменен. Возможно ошибкой для игроков "пчел" было именно так праздновать свой мяч, ведь уже на старте второго тайма Тоттенгэм не просто отыгрался, но и смог выйти вперед на расстояние в два гола.

После третьего пропущенного мяча на 57-й минуте на поле появился украинец Егор Ярмолюк, а спустя еще 10 минут он помог своей команде отыграть один мяч.

Конечность поединка была очень интересной и зажигательной (Ярмолюк едва не договорился до красной карточки на 90-й минуте). Брентфорд имел возможность сравнивать счет, но цифры на табло так и не изменились.

Статистика матча Тотттенхэм - Брентфорд 22-го тура АПЛ

Тоттенхэм - Брентфорд 3:2
Голы: Удоджи, 48, Джонсон, 49, Ришарлисон, 56 – Мопе, 15, Тони, 67

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм ЕГОР ЯРМОЛЮК

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