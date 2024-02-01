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Бавария форсировала переход игрока, который должен был приехать летом

Браян Сарагоса уже сегодня должен прилететь в Германию.
Сегодня, 08:56
Браян Сарагоса / Getty Images
Браян Сарагоса / Getty Images

Браян Сарагоса присоединится к Баварии уже 1 февраля, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, мюнхенцы оформили трансфер талантливого вингера еще в декабре, но приехать в Мюнхен игрок должен был только летом.

Однако травма Кингсли Комана внесла свои коррективы в планы, и Баварии пришлось форсировать этот переход.

В итоге немецкий клуб договорился с Гранадой о выплате еще 4,5 млн евро сверх того, что уже было уплачено, чтобы Сарагоса переехал в Германию уже сейчас.

Инсайдер пишет, что 1 февраля игрок должен прилететь в Мюнхен, где уже проведет первую тренировку с новой командой.

Ранее также сообщалось, что Наполи не может согласовать контракт с лидером команды.

Также на нашем сайте доступна онлайн трансляция закрытия трансферного окна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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