Бавария форсировала переход игрока, который должен был приехать летом
Браян Сарагоса присоединится к Баварии уже 1 февраля, пишет Фабрицио Романо.
Напомним, мюнхенцы оформили трансфер талантливого вингера еще в декабре, но приехать в Мюнхен игрок должен был только летом.
Однако травма Кингсли Комана внесла свои коррективы в планы, и Баварии пришлось форсировать этот переход.
В итоге немецкий клуб договорился с Гранадой о выплате еще 4,5 млн евро сверх того, что уже было уплачено, чтобы Сарагоса переехал в Германию уже сейчас.
Инсайдер пишет, что 1 февраля игрок должен прилететь в Мюнхен, где уже проведет первую тренировку с новой командой.
Ранее также сообщалось, что Наполи не может согласовать контракт с лидером команды.
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