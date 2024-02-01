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Де Брюйне вышел на третье место по количество ассистов в АПЛ

У хавбека все шансы занять вторую строчку рейтинга.
Сегодня, 09:35
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

Кевин Де Брюйне ворвался в тройку лучших ассистентов в истории АПЛ.

В матче против Бернли бельгийский хавбек отдал голевую передачу Хулиану Альваресу, записав на свой счет 104-й ассист.

По этому показателю Де Брюйне обошел легенду МЮ Уэйна Руни, и вполне может выйти на второе место в общем зачете.

Однако вряд ли Кевину хватит карьеры, чтобы занять первое место, которое уверенно держит другой экс-дьявол Райан Гиггс.

Топ ассистентов в истории АПЛ

  1. Райан Гиггз - 162 
  2. Сеск Фабрегас - 111
  3. Кевин де Брюйне - 104 
  4. Уэйн Руни - 103  
  5. Фрэнк Лэмпард - 102 
  6. Деннис Бергкамп - 94 
  7. Давид Сильва - 93  
  8. Стивен Джеррард - 92 
  9. Джеймс Милнер - 89 
  10. Дэвид Бекхэм - 80 

Ранее также сообщалось, что Дарвин Нуньес установил антирекорд лиги.

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