Де Брюйне вышел на третье место по количество ассистов в АПЛ
У хавбека все шансы занять вторую строчку рейтинга.
Кевин Де Брюйне ворвался в тройку лучших ассистентов в истории АПЛ.
В матче против Бернли бельгийский хавбек отдал голевую передачу Хулиану Альваресу, записав на свой счет 104-й ассист.
По этому показателю Де Брюйне обошел легенду МЮ Уэйна Руни, и вполне может выйти на второе место в общем зачете.
Однако вряд ли Кевину хватит карьеры, чтобы занять первое место, которое уверенно держит другой экс-дьявол Райан Гиггс.
Топ ассистентов в истории АПЛ
- Райан Гиггз - 162
- Сеск Фабрегас - 111
- Кевин де Брюйне - 104
- Уэйн Руни - 103
- Фрэнк Лэмпард - 102
- Деннис Бергкамп - 94
- Давид Сильва - 93
- Стивен Джеррард - 92
- Джеймс Милнер - 89
- Дэвид Бекхэм - 80
Ранее также сообщалось, что Дарвин Нуньес установил антирекорд лиги.
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