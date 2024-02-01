Де Брюйне вышел на третье место по количество ассистов в АПЛ

У хавбека все шансы занять вторую строчку рейтинга.

Кевин Де Брюйне ворвался в тройку лучших ассистентов в истории АПЛ.

В матче против Бернли бельгийский хавбек отдал голевую передачу Хулиану Альваресу, записав на свой счет 104-й ассист.

По этому показателю Де Брюйне обошел легенду МЮ Уэйна Руни, и вполне может выйти на второе место в общем зачете.

Однако вряд ли Кевину хватит карьеры, чтобы занять первое место, которое уверенно держит другой экс-дьявол Райан Гиггс.

Топ ассистентов в истории АПЛ

Райан Гиггз - 162 Сеск Фабрегас - 111 Кевин де Брюйне - 104 Уэйн Руни - 103 Фрэнк Лэмпард - 102 Деннис Бергкамп - 94 Давид Сильва - 93 Стивен Джеррард - 92 Джеймс Милнер - 89 Дэвид Бекхэм - 80

Ранее также сообщалось, что Дарвин Нуньес установил антирекорд лиги.

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