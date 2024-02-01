Арсенал объявил о расставании с одним из своих вратарей

Футболист за три с половиной года так и не сумел доказать свою необходимость в Северном Лондоне.

Арсенал на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с Рунаром Алексом Рунарссоном.

Сотрудничество было досрочно прекращено по обоюдному согласию сторон. Вратарь вернулся из Кардиффа, где провел последние полгода на правах аренды, и получил статус свободного агента.

"Все в Арсенале благодарят Алекса за его вклад в то время, когда он был с нами, и желаем ему всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении клуба.

Рунарссон был приобретен у французского Дижона осенью 2020 года за 2 миллиона евро. За это время 28-летний исландец провел в составе "канониров" шесть матчей, в которых пропустил семь голов и трижды отстоял на "ноль". Все свои матчи он сыграл в дебютном сезоне в Англии.

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За три с половиной года в клубе Рунарссон три раза отправлялся в аренду - он успел поиграть за бельгийский Левен, турецкий Аланьяспор и ранее упомянутый Кардифф.

Напомним, что на ISPORT можно следить за событиями, которые происходят в последний день работы трансферного окна.

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