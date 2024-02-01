Челси хочет усилить линию обороны защитником ПСЖ

Оформить данный переход будет очень непросто.

Челси проявляет интерес к подписанию Норди Мукиеле из ПСЖ из-за травмы Риса Джеймса. Об этом сообщает издание GFFN.

При этом, переход футболиста в последний день трансферного окна крайне маловероятен. Парижане вряд ли отпустят своего игрока без подписания на его позицию замены.

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Напомним, Бавария также рассматривала Мукиеле, но сделка не состоялась из-за высоких финансовых требований ПСЖ.

В текущем сезоне на счету Мукиеле всего семь матчей в нынешнем сезоне Лиги 1.

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