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Вердер приобрел молодого хавбека Манчестер Юнайтед

Игрок, который ни раз не сыграл за первую команду манкунианцев, присоединился к середняку Бундеслиги.
Сегодня, 20:00
Исак Хансен-Ороэн / Getty Images
Исак Хансен-Ороэн / Getty Images

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о сделке с немецким Вердером.

Манкунианцы договорились с бременцами о трансфере Исака Хансен-Ороэна. Сумма, которую англичане получили за 19-летнего норвежца, остается неизвестной.

Юнайтед решил продать молодого полузащитника, так как будущим летом у него заканчивался контракт, который тот не хотел продлевать.

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Хансен-Ороэн присоединился к Манчестер Юнайтед осенью 2020 года, перейдя из норвежского Тромсе. Все эти годы он выступал лишь за молодежные составы, также сыграв в Юношеской лиге УЕФА.

Напомним, что на ISPORT можно следить за тем, как развиваются события в последние часы работы зимнего трансферного окна.

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