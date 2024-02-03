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Яремчук отметился голом в матче Ла Лиги

Роман забил в ворота Альмерии.
Сегодня, 15:34
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

В рамках 23 тура чемпионата Испании Валенсия на своем поле принимает абсолютного аутсайдера в лице Альмерии.

Для "летучих мышей" этот матч пока проходит довольно легко и уже на 25-ю минуту матча коллектив Рубена Барахи ведет в счете, имея два гола преимущества.

Один из мячей на свой счет записал украинский форвард Роман Яремчук, который вышел в старте на данный поединок. Футболист замкнул головой подачу из глубины.

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 2:0 в пользу Валенсии.

Видео гола Яремчука будет доступно в этой новости позже...

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Роман Яремчук

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