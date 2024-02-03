Яремчук отметился голом в матче Ла Лиги
Роман забил в ворота Альмерии.
В рамках 23 тура чемпионата Испании Валенсия на своем поле принимает абсолютного аутсайдера в лице Альмерии.
Для "летучих мышей" этот матч пока проходит довольно легко и уже на 25-ю минуту матча коллектив Рубена Барахи ведет в счете, имея два гола преимущества.
Один из мячей на свой счет записал украинский форвард Роман Яремчук, который вышел в старте на данный поединок. Футболист замкнул головой подачу из глубины.
На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 2:0 в пользу Валенсии.
Видео гола Яремчука будет доступно в этой новости позже...
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