Тоттенхэм установил клубный антирекорд

В рамках 23 тура чемпионата Англии Тоттенхэм на последних минутах матча упустил победу над Эвертоном.

Гол Джаррода Брантвейта в ворота лондонцев стал уже восьмым голом в этом сезоне, который они пропустили в компенсированное ко второму тайму время.

Это является одновременно и клубным антирекордом для "шпор", и наибольшим показателем среди всех команд английской Премьер-лиги в текущей кампании.

Отметим, что коллектив Анге Постекоглу идет на 4 месте в АПЛ, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов, но у Астон Виллы, которая идет пятой, всего на один балл меньше и матч в запасе.

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