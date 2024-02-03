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Клуб АПЛ повторил необычное достижение Челси

Астон Вилла поиздевалась над Шеффилдом в первом тайме их поединка.
Сегодня, 20:28
Getty Images
Getty Images

В рамках 23 тура чемпионата Англии Астон Вилла на чужом поле встречается с Шеффилд Юнайтед.

За первые 30 минут гости отправили в ворота хозяев четыре мяча, что помогло им повторить достижение лондонского Челси.

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Коллектив Унаи Эмери стал первым с 2011 года клубом, который забил четыре гола в первом тайме матча АПЛ. Матч между Болтоном и Челси, который был предыдущим завершился в итоге со счетом 1:5 в пользу "синих". Тогда за них забивали Фрэнк Лэмпард и Даниэль Старридж, а за "путешественников" отличился Дедрик Бойата.

Отметим, что в матче Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла на момент написания новости продолжается перерыв. Счет - 0:4 в пользу "вилланов".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Астон Вилла

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