"Большой труд и много падений": Яремчук объяснил свое эмоциональное празднование гола

Нападающий Валенсии Роман Яремчук прокомментировал свой гол в победном матче Ла Лиги против Альмерии.

Украинский форвард забил второй мяч своей команды и помог обыграть соперника со счетом 2:1. Во время празднования он снял футболку, за что получил предупреждение.

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"Зачем такое празднование? Потому что за этим стоит большой труд, много падений, много веры, много эмоций, которые ты не можешь контролировать. Верить в то, что делаешь - это самое главное. Слава Богу за эмоции на Месталье. Вперед, Валенсия", - написал Яремчук в Instagram.

Напомним, что в нынешнем сезоне Яремчук отличился тремя голами в 20 матчах за Валенсию во всех турнирах.

Ранее главный тренер Валенсии прокомментировал выступление Яремчука в поединке с Альмерией.

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