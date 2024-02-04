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Тренер Аталанты вошел в историю Серии А, завоевав с одним клубом 150 побед

Этим вечером у Джан Пьеро Гасперини будет, что отметить.
Сегодня, 21:40
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

В воскресенье, 4 февраля, Аталанта в домашнем поединке одолела Лацио со счетом 3:1.

Бергамаски завоевали три очка благодаря результативным ударам Марио Пашалича и Шарля де Кетеларе, который оформил дубль.

Но данная победа стала особенной для главного тренера "богини" Джан Пьеро Гасперини, ведь она стала для него уже 150-й во главе этого клуба.

Как сообщает Opta, это позволило Гасперини стать лишь пятым тренером в истории Серии А, которому удалось преодолеть эту отметку, работая с одним клубом.

Ранее этим достижением отметились Джованни Трапаттони (213) и Массимилиано Аллегри (200) во главе Ювентуса, Карло Анчелотти (163) с Миланом и Эленио Эррера (159) с Интером.

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Ранее стало известно, что Милан пытался договориться о сотрудничестве с одним великим теннисистом, который мог получить должность в клубе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта Серия А Джан Пьеро Гасперини

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