Тренер Аталанты вошел в историю Серии А, завоевав с одним клубом 150 побед

В воскресенье, 4 февраля, Аталанта в домашнем поединке одолела Лацио со счетом 3:1.

Бергамаски завоевали три очка благодаря результативным ударам Марио Пашалича и Шарля де Кетеларе, который оформил дубль.

Но данная победа стала особенной для главного тренера "богини" Джан Пьеро Гасперини, ведь она стала для него уже 150-й во главе этого клуба.

Как сообщает Opta, это позволило Гасперини стать лишь пятым тренером в истории Серии А, которому удалось преодолеть эту отметку, работая с одним клубом.

Ранее этим достижением отметились Джованни Трапаттони (213) и Массимилиано Аллегри (200) во главе Ювентуса, Карло Анчелотти (163) с Миланом и Эленио Эррера (159) с Интером.

