Артета рассказал, почему заменил Зинченко в перерыве матча против Ливерпуля
Наставник "красных" сообщил о травме у украинца.
Наставник Арсенала Микель Артета рассказал, что стало причиной замены Александра Зинченко в перерыве матча против Ливерпуля.
По словам испанского специалиста, украинец снова травмировал икроножную мышцу.
"Травма Габриэла Жезуса несерьезная, ожидается, что он вернется через несколько дней. Зинченко: он снова травмировал икроножную мышцу. О сроках его восстановления пока слишком рано говорить", - сказал главный тренер лондонцев в послематчевом интервью.
Напомним, Арсенал одержал победу над Ливерпулем со счетом 3:1.
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