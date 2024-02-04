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Артета рассказал, почему заменил Зинченко в перерыве матча против Ливерпуля

Наставник "красных" сообщил о травме у украинца.
Сегодня, 21:45
Микель Артета
Микель Артета

Наставник Арсенала Микель Артета рассказал, что стало причиной замены Александра Зинченко в перерыве матча против Ливерпуля.

По словам испанского специалиста, украинец снова травмировал икроножную мышцу.

"Травма Габриэла Жезуса несерьезная, ожидается, что он вернется через несколько дней. Зинченко: он снова травмировал икроножную мышцу. О сроках его восстановления пока слишком рано говорить", - сказал главный тренер лондонцев в послематчевом интервью.

Напомним, Арсенал одержал победу над Ливерпулем со счетом 3:1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета Александр Зинченко

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