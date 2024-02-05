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Аллегри: Всегда знал, что Интер – фаворит на скудетто

Итальянец достойно оценил игру "нерадзурри".
Сегодня, 09:49
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился мнением о поражении в матче против Интера (0:1).

"Мы понимали, что ожидается тяжелый матч. Первый тайм получился в целом равным, сбалансированным – они забили гол, а мы не использовали момент, который был у Влаховича.

После перерыва игра раскрылась, и за этим было интересно наблюдать, потому что Интер опасен, когда бежит в контратаки. Мы должны прибавлять, становиться лучше, но могу поблагодарить игроков за то, что они сделали, что могли.

Мы не ожидали, что окажемся в таком положении в июне, поскольку Интер и Ювентус провели очень разные сезоны".

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"Мы рады тому, что у нас все хорошо, и злимся из-за этого поражения, но я всегда говорил, что Интер является фаворитом на скудетто, и я придерживаюсь этого мнения.

Если нам удастся выиграть несколько игр и остаться рядом с ними – это хорошо. Милан тоже имеет шансы, и неожиданности всегда возможны", – приводит слова Аллегри Sky Sports.

Напомним, в турнирной таблице Серии А Ювентус отстает от Интера на четыре очка, занимая вторую строчку.

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