Чемпиона Европы по футболу подозревают в сексуальном насилии

Полузащитник испанского Бетиса Вильям Карвалью попал в большую передрягу.

Как сообщает издание Publico, ссылаясь на OK Diario, португальского футболиста подозревают в сексуальном насилии.

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Инцидент произошел прошлым летом, когда Карвалью якобы пригласил девушку, проживающую на Ибице посетить Севилью, сходил с ней в ресторан и ночной клуб, а на утро она проснулась со следами насилия на теле.

Потерпевшая утверждает, что Уильям заставлял ее заняться с ней сексом, это произошло в одном из отелей города. Записи с камер видеонаблюдения подтверждают, что португалец и девушка действительно были в отеле, но 31-летний футболист покинул его через два часа.

Игрок теперь должен появиться в суде, чтобы дать показания по делу.

Отметим, что Уильям Карвалью в составе сборной Португалии становился чемпионом Европы по футболу в 2016 году.

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