Форвард Манчестер Юнайтед рассказал, кого считает кумиром детства

Нападающий Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд заявил, что считает Криштиану Роналду своим кумиром детства.

"Роналду. Еще Руни и Тевес, но, пожалуй, выберу Криштиану.

Я помню, как болел за него и следил за ним в Юнайтед, затем наблюдал за ним, когда он был в Реале и Ювентусе, а затем в период, когда он снова вернулся".

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"Он всегда был моим кумиром", – заявил Хойлунд в интервью The United Stand.

В текущем сезоне на счету 21-летнего датчанина четыре гола и два ассиста в 18-ти матчах АПЛ.

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