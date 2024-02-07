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Агент игрока Челси прокомментировал слухи о его желании покинуть клуб

Представитель Энцо Фернандеса опроверг информацию прессы.
Сегодня, 20:29
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Агент аргентинского хавбека Энцо Фернандеса отреагировал на информацию о желании его клиента сменить команду, которая накануне возникла в СМИ.

По словам Уриэля Переса, слухи, которые циркулировали в прессе - неправдивы.

"Желание Энцо - остаться в Челси и выигрывать трофеи.

Мы не контактировали ни с одним другим клубом, это неправда.

Безусловно, он хотел бы видеть Челси на другой позиции, но это то, что произойдет при условии упорной работы", - сказал Перес в комментарии изданию AS.

Отметим, что издание The Athletic сообщало, что несколько футблистов Челси сожалеют о своем решении подписать долгосрочные контракты с клубом, но конкретные имена не назывались.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси энцо фернандес

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